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16:26, 3 января 2023Культура

Пригожин предложил запретить российским артистам петь под фонограмму

Продюсер Иосиф Пригожин предложил запретить артистам в России петь под фонограмму

Фото: BRUNO EMMANUELLE / Unsplash

Продюсер Иосиф Пригожин предложил последовать примеру властей Киргизии и запретить российским артистам петь под фонограмму. Свою позицию он объяснил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Пригожина, подобные меры должны ввести во всем мире, так как нельзя подменять понятие профессии. Продюсер уточнил, что в противном случае в сфере возникает нечестная конкуренция.

«Вы же не хотите, чтобы хирург вас оперировал пластиковыми ножами и был бы случайным человеком, а не профессионалом. Я за профессионализм в любой отрасли, считаю, что необходимо бороться за чистоту жанра», — заявил Пригожин.

Ранее стало известно, что министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Алтынбек Максутов запретил артистам петь под фонограмму. Запрет коснулся концертов во всех государственных культурно-просветительских учреждениях.

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Нина Ташевская
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