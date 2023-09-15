На Украине пришли с обысками к депутату Верховной Рады

«Украинская правда»: СБУ пришла с обысками к депутату Рады от ОПЗЖ Шуфричу

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками к депутату Верховной Рады от запрещенной в республике партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестору Шуфричу. Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает издание «Украинская правда».

Отмечается, что парламентария подозревают в госизмене. По данным следствия, Шуфрич якобы сотрудничал с бывшим заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимиром Сивковичем, которого украинские власти считают сотрудником ФСБ.

В июле 2022 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило Сивковичу обвинения в госизмене. Как заявили в ГБР, экс-замсекретаря СНБО для прикрытия создал в Москве «политический офис», работники которого якобы занимались общественно-политической деятельностью, «а на самом деле проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины».