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Бывшего замглавы СНБО Украины обвинили в госизмене

Бывшему замглавы СНБО Украины Сивковичу предъявили обвинения в госизмене

Фото: Shutterstock

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения в госизмене бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Владимиру Сивковичу. Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает ТАСС.

В ГБР сообщили, что трем сотрудникам ФСБ России также предъявили обвинения в шпионаже. По данным бюро, ФСБ якобы создала организацию для расследовательно-подрывной деятельности на Украине.

Виктория Кондратьева
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