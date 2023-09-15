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19:52, 15 сентября 2023Бывший СССР

Названы признаки остановки наступления Украины

Военный эксперт Перенджиев: к концу наступления Украина снизит боевую активность

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Признаком скорого окончания наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет снижение активности на поле боя. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Во-первых, это активность наступательных действий, движение в сторону наших позиций, самих подразделений. Если там предпринимаются какие-то вылазки, то видно, что это вылазки больше разведывательного характера либо диверсионного. Цели атаковать наши позиции уже не будет. Тогда можно сказать, что да, они действительно отказываются от наступательных действий и переходят к оборонительным», — объяснил эксперт.

Не будет такого передвижения личного состава, бронетехники, танков, бронемашин. Я думаю, это главная ситуация, когда можно оценить, что наступательные действия если не закончились, то заморозились

Александр Перенджиеввоенный политолог

По мнению военного политолога, власти Украины не будут официально объявлять о завершении наступления. Он считает, что Киев будет продолжать договариваться с западными союзниками о новых поставках оружия и техники в зону военных действий.

Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на западных аналитиков, ВСУ слабо удается проводить операции с участием крупных подразделений, что стало одной из причин приостановки контрнаступления. Издание пишет, что времени на подготовку украинских бойцов было недостаточно. Из-за этого они оказались не адаптированы к реальным условиям боевых действий.

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    Варвара Кошечкина
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