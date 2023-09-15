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15:10, 15 сентября 2023Бывший СССР

На Западе признали слабость ВСУ в операциях крупных подразделений

FT: Украина остановила наступление из-за неспособности воевать крупными частями

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) слабо удается проводить операции с участием крупных подразделений, что стало одной из причин приостановки контрнаступления. Об этом сообщает издание The Financial Times.

Западные аналитики Майкл Кофман и Роб Ли отметили, что украинской армии сложно проводить операции составом выше уровня роты или даже взвода, но чтобы достичь желаемых результатов, Киеву необходима координация более крупных сил и хорошая подготовка.

По мнению аналитиков, подготовка бойцов ВСУ западными странами оказалась слишком короткой и не адаптированной к реальным условиям боевых действий, «непроницаемым минным полям или укреплениям».

Ранее офицер главного управления Ракетных войск и артиллерии Украины Юрий Пацкан рассказал, что украинской армии приходится прятать свою технику от российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ланцет».

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    Алевтина Запольская
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