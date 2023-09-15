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10:04, 15 сентября 2023Мир

У выборов в Словакии нашли связь с поддержкой Украины Западом

FT: выборы в Словакии могут ослабить поддержку Украины Западом
СюжетПротесты на Украине

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Результат предстоящих парламентских выборов в Словакии может повлиять на поддержку Украины Западом, так как к власти могут прийти политики, критикующие помощь Киеву и симпатизирующие России. Это может сказаться на единстве Евросоюза и НАТО. Такую связь нашли авторы издания Financial Times (FT).

Отмечается, что популистские и ультраправые словацкие партии имеют большую поддержку. По итогам опросов лидером перед выборами, которые пройдут 30 сентября, является Smer — партия бывшего премьер-министра Роберта Фицо, который в 2018 году ушел в отставку из-за антикоррупционных протестов. В своей предвыборной кампании Фицо делает акцент на высокой цене, которую словакам приходится платить за помощь Украине. Политик, в частности, критиковал правительство за поставку самолетов МиГ-29 без одобрения парламента.

Ультраправая партия «Республика» и Словацкая национальная партия, которые могут стать партнерами Smer по коалиции, также выступают с «прокремлевской» риторикой и открыто агитируют против помощи Украине, пишет FT.

Скептически настроенное в вопросе помощи Украине правительство Словакии может укрепить и позиции премьер-министра Виктора Орбана, также критикующего Евросоюз и НАТО. «Получив союзника в лице Фицо, Орбан сможет бесконечно долго противиться дальнейшим антироссийским санкциям», — указывает газета. Вследствие этого Словакия как еще один член ЕС и НАТО может начать заметно меньше поддерживать Киев.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам разговора со словацким коллегой Людовитом Одором высказался, что Украина рассчитывает на поддержку Словакии в части импорта электроэнергии зимой.

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    Антон Похиляк
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