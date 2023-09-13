На Украине понадеялись на поддержку Словакии в вопросе электроэнергии

Шмыгаль: Киев рассчитывает на поддержку Словакии в части импорта электроэнергии

Украина рассчитывает на поддержку Словакии в части импорта электроэнергии зимой. Об этом в Telegram заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам разговора со словацким коллегой Людовитом Одором.

Кроме того, он рассказал о совместной работе с Европейской комиссией (ЕК) над решением вопроса об экспорте украинской аграрной продукции. Шмыгаль отметил, что Киев будет благодарен Словакии за содействие в снятии всех ограничений на экспорт зерна с Украины.

«Предложил вместе реализовывать проекты развития пунктов пропуска на общей границе. Это будет способствовать укреплению нашего экономического сотрудничества», — добавил украинский премьер.

Ранее Европейский союз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз зерна с Украины в ряд стран блока. Украинский МИД отреагировал на это, назвав категорически неприемлемым запрет на импорт до конца 2023 года Польшей, Румынией, Словакией, Болгарией и Венгрией.