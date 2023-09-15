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16:43, 15 сентября 2023Мир

Китай приостановил программу со «шпионскими шарами» из-за США

Китай приостановил шпионскую программу для стабилизации отношений с США

Фото: Department of Defense / Wikimedia

Китай приостановил программу со «шпионскими шарами» после крупного дипломатического инцидента в начале этого года, когда один из высотных аппаратов пролетел транзитом через США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники близкие к американской разведке.

В США не выявляли новых запусков китайских воздушных шаров с февраля. Источники CNN считают, что китайские власти приняли сознательное решение не запускать дополнительные воздушные шары после того, как один из них был сбит американским истребителем.

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Кристофер Джонсон, бывший старший аналитик ЦРУ по Китаю, а ныне старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований заявил, что приостановление программы, вероятно, является попыткой Китая стабилизировать отношения с Соединенными Штатами в преддверии потенциальной встречи глав государств Джо Байдена и Си Цзиньпина в ноябре на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

Ранее стало известно, что Джо Байден по-прежнему планирует встретиться с Си Цзиньпином, не смотря на инцидент со «шпионским шаром».

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    Дарья Балацкая
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