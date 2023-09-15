Китай приостановил программу со «шпионскими шарами» из-за США

Китай приостановил шпионскую программу для стабилизации отношений с США

Китай приостановил программу со «шпионскими шарами» после крупного дипломатического инцидента в начале этого года, когда один из высотных аппаратов пролетел транзитом через США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники близкие к американской разведке.

В США не выявляли новых запусков китайских воздушных шаров с февраля. Источники CNN считают, что китайские власти приняли сознательное решение не запускать дополнительные воздушные шары после того, как один из них был сбит американским истребителем.

Кристофер Джонсон, бывший старший аналитик ЦРУ по Китаю, а ныне старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований заявил, что приостановление программы, вероятно, является попыткой Китая стабилизировать отношения с Соединенными Штатами в преддверии потенциальной встречи глав государств Джо Байдена и Си Цзиньпина в ноябре на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

Ранее стало известно, что Джо Байден по-прежнему планирует встретиться с Си Цзиньпином, не смотря на инцидент со «шпионским шаром».