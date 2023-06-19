Стало известно о желании Байдена встретиться с Си Цзиньпином

Пресс-секретарь Белого дома рассказала о планах Байдена встретиться с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден по-прежнему планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

«Президент рассчитывает это предпринять», — сказала она на брифинге, добавив, что конкретные сроки встречи пока не оговаривались.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что не считает руководство Китая виновным в полете «шпионского шара» над США в феврале 2023 года, который позднее был сбит в небе над Южной Каролиной у юго-восточного побережья страны.