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20:22, 19 июня 2023Мир

Стало известно о желании Байдена встретиться с Си Цзиньпином

Пресс-секретарь Белого дома рассказала о планах Байдена встретиться с Си Цзиньпином

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден по-прежнему планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

«Президент рассчитывает это предпринять», — сказала она на брифинге, добавив, что конкретные сроки встречи пока не оговаривались.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что не считает руководство Китая виновным в полете «шпионского шара» над США в феврале 2023 года, который позднее был сбит в небе над Южной Каролиной у юго-восточного побережья страны.

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    Глеб Бажуткин
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