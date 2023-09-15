Наряд звезды «Игры престолов» на показе описали фразой «продавщица сигарет»

Пользователи сети описали наряд британской актрисы Мэйси Уильямс на открытии Недели моды в Лондоне фразой «продавщица сигарет». Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

26-летняя звезда, известная по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», пришла на показ Vogue в черном приталенном мини-платье с поясом и белым воротником. Кроме того, наряд был оформлен разноцветной строчкой, пуговицами и разрезом на юбке. Также она надела шляпу с вуалью, прозрачные перчатки, облегающие шорты из сетки, прикрывающие колени, и серебристые туфли на каблуках.

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Читатели оценили внешний вид знаменитости под публикацией. «О нет, почему?», «Она будто изо всех сил старается выглядеть ужасно», «Ей стоит поменять стилиста», «Выглядит как продавщица сигарет в столовой отеля 40-х годов», «У нее нет чувства стиля, смотрится крайне неудачно», — заявили юзеры.

Ранее в сентябре внешний вид американской актрисы и фотомодели Меган Фокс на новых фото раскритиковали в сети. Знаменитость предстала перед камерами в атласном черном мини-платье в белый горох на тонких лямках и лоферах на платформе. Кроме того, она надела парик ярко-красного оттенка с короткой челкой, подчеркнула глаза черными стрелками, а губы — коричневым карандашом.