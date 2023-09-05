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15:18, 5 сентября 2023Ценности

Внешний вид Меган Фокс на новых фото раскритиковали в сети

Фото: JosiahW / BACKGRID / Legion-media.ru

Внешний вид американской актрисы и фотомодели Меган Фокс на новых фото раскритиковали в сети. Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Папарацци сняли 37-летнюю звезду «Трансформеров» на улице в Нью-Йорке в обществе ее возлюбленного — 33-летнего рэпера и рок-музыканта Machine Gun Kelly. Знаменитость предстала перед камерами в атласном черном мини-платье в белый горох на тонких лямках и лоферах на платформе. Кроме того, она надела парик ярко-красного оттенка с короткой челкой, подчеркнула глаза черными стрелками, а губы — коричневым карандашом.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Фото: T.JACKSON / BACKGRID / Legion-media.ru

Читатели издания высказались о кадрах под публикацией. «Как клоун», «Когда-то была потрясающе красивой женщиной», «Зачем она испортила лицо таким количеством пластики? Похожа на фоторобот Кардашьян», «У нее нет своего стиля», «Парик выглядит отвратительно», «Смотрится жалко из-за этой ужасной одежды», — возмутились юзеры.

В августе внешний вид американской актрисы и режиссера Анджелины Джоли также смутил пользователей сети. Для выхода в свет она выбрала монохромный черный наряд, который состоял из брюк с завышенной талией, атласного топа с кружевным декольте и приталенного пиджака нараспашку.

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    Карина Черных
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