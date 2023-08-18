Внешний вид Анджелины Джоли на новых фото смутил пользователей сети

Внешний вид американской актрисы и режиссера Анджелины Джоли на новых фото смутил пользователей сети. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци засняли 48-летнюю артистку в районе Сохо в Нью-Йорке, США. Звезда проводила время с 19-летним сыном Паксом, прогуливаясь по магазинам. Для выхода в свет она выбрала монохромный черный наряд, который состоял из брюк с завышенной талией, атласного топа с кружевным декольте и приталенного пиджака нараспашку. Также знаменитость распустила волосы и надела солнцезащитные очки и остроносые туфли на высоких каблуках.

Читатели оценили образ Джоли в комментариях. «Еще больше бабушкиной одежды. Красивая женщина, но с плохим вкусом», «Носит самые скучные наряды», «Не могу поверить, что она запустит собственный модный бренд, — сама всегда выбирает неподходящие вещи и цвета», «Почему она всегда в трауре?», «Выглядит как плакальщица», «Заставьте ее что-нибудь съесть — она ходячий скелет», «Ей нужна другая прическа», — заявили юзеры.

Ранее в августе американская певица и актриса Дженнифер Лопес попала в объектив папарацци и вызвала споры в сети. На размещенных фото исполнительница запечатлена в бикини белого цвета с завязками. При этом она дополнила образ платком с пестрым принтом, который повязала на голову, и солнцезащитными очками.