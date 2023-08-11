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10:20, 11 августа 2023Ценности

Дженнифер Лопес в бикини попала в объектив папарацци и вызвала споры в сети

Фото: MEGA / GC Images

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес попала в объектив папарацци и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

54-летняя знаменитость была замечена во время отдыха на побережье Амальфи, Италия. На размещенных фото исполнительница запечатлена в бикини белого цвета, оформленном завязками. При этом ее образ дополняют платок с пестрым принтом, который она повязала на голову, и солнцезащитные очки.

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Одни читатели издания не оценили внешний вид артистки, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Выглядит ужасно», «Нескромная старушка», «Она не занимается так много спортом. Всего лишь иллюзия», «На мой взгляд, этот купальник совсем ей не походит», «Меня смущают эти фото. Она, конечно, выглядит лучше, чем я, но меня смущают ее ягодицы», — высказывались они.

В то же время были и те пользователи сети, которые решили поддержать кумира. «Здесь нет фотошопа. Она выглядит потрясающе», «Для своего возраста у нее отличная фигура, но далеко не такая подтянутая, как она показывает ее в социальных сетях и журналах», «Минус фильтры и фотошоп — и это настоящая Джей Ло. Не за что ее критиковать», «Хороша для своего возраста: немного целлюлита и дряблой кожи», «Она и так знает, что выглядит на свой возраст. Поэтому она так старательно тренируется, чтобы изящно принять старение», — писали они.

В июле Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе в честь своего 54-летия. Артистка опубликовала фото, на которых она запечатлена в сверкающем платье и черном бикини, оформленном бело-зеленым принтом. При этом ее внешний вид дополнили массивные серьги и браслеты, шляпа в тон купальнику, а также чокер на шее в виде цепи и подвеска с ключом.

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    Мария Винар
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