Ранее судимый россиянин избивал пасынка и теперь предстанет перед судом

В Кемеровской области осудят мужчину, который избивал трехлетнего пасынка

В Кемеровской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 32-летнего жителя Киселевска, который 10 месяцев систематически избивал трехлетнего пасынка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 117 («Истязание несовершеннолетнего») УК РФ. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с мая 2022 года по февраль 2023 года мужчина жил с матерью мальчика и систематически бил ребенка руками и ремнем. В семье был еще один ребенок — младшая девочка, при этом мать детей злоупотребляла спиртным. Соседи, наблюдавшие происходящее, решили обратиться в полицию, после этого обоих детей изъяли из семьи. При осмотре одного из них врач обнаружил телесные повреждения. Ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

В Чувашской Республике суд приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно 46-летнего местного жителя, избивавшего 16-летнего сына близкой подруги.