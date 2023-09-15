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20:03, 15 сентября 2023Наука и техника

В солнечной короне обнаружили неизвестное явление

Nature Communications: обнаружены колебания петель плазмы в короне Солнца

Изображение: Nature Communications (2023) / phys.org

Международная команда астрофизиков из Великобритании, Германии и Бельгии обнаружила ранее неизвестное явление в солнечной короне, которое может объяснять, почему верхние слои атмосферы Солнца горячее поверхности. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Солнечная корона — это самая внешняя часть атмосферы, большую часть которой составляет плазма. Предыдущие исследования показали, что она в тысячи раз горячее, чем внутренняя часть. Чтобы изучить вероятный механизм нагрева, ученые проанализировали данные, собранные орбитальным аппаратом Европейского космического агентства Solar Orbiter и Обсерваторией солнечной динамики НАСА.

Известно, что в плазма в короне образует плотные структуры — петли, которые возникают в нижних областях фотосферы. Оба аппарата зафиксировали, что изломы петель вибрируют подобно гитарным струнам. При этом колебания не затухают, что указывает на существование неизвестного источника энергии.

Авторы предполагают, что тот же источник энергии, вероятно, ответственен за чрезвычайно высокую температуру в короне. По словам специалистов, более глубокое исследование корональных колебаний может выявить основной источник тепла, генерируемого в короне.

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    Александр Еникеев
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