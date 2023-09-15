Женщина перепутала наушник с витаминами и случайно его проглотила

Insider: в США женщина перепутала наушник с витаминами и проглотила его

52-летняя агент по недвижимости из США случайно проглотила беспроводной наушник, перепутав его с витаминами. Об этом сообщает Insider.

Тэнна Баркер из штата Юта рассказала, что в субботу, 9 сентября, она отправилась на прогулку и встретила давнюю подругу, с которой не виделась год. Во время увлеченной беседы женщина вспомнила, что ей необходимо принять витамины. Она высыпала горсть таблеток на ладонь, однако вместо них случайно проглотила наушник AirPods Pro, который держала в другой руке.

Женщина поняла, что произошло, только когда обнаружила, что таблетки все еще находятся у нее в руке. Шокированная Баркер вернулась домой и со слезами на глазах рассказала мужу о случившемся. Супруги сразу обратились за советом к друзьям и родственникам, работающим в сфере медицины. Близкие успокоили Баркер, утверждая, что наушник выйдет естественным путем. «Один из них спросил, проглотила ли я оба наушника. Я ответила, что нет. Он сказал: "Ну, это хорошо, потому что в них есть магнит, и это могло бы стать проблемой"» — рассказывает она.

Баркер отметила, что после того, как она проглотила наушник, он некоторое время оставался включенным, но потом перестал работать. Она добавила, что следит за своим состоянием и ждет, когда устройство выйдет из организма.

Многие пользователи сети были шокированы произошедшим, а некоторые рассказали, что тоже проглатывали инородные предметы по невнимательности. Один человек заявил, что однажды случайно проглотил контактные линзы, оставив их на ночь в чашке с водой. Баркер призналась, что переживает за свое здоровье, однако не чувствует себя одинокой благодаря поддержке интернет-пользователей.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии врачи успешно провели операцию по извлечению ключей от машины из дыхательных путей мужчины. Позднее выяснилось, что пациент играл с ними и случайно проглотил.