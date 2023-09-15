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17:55, 15 сентября 2023Россия

Историю о неграмотной учительнице-мигрантке сочли выдумкой недовольного родителя

Baza: историю про безграмотную учительницу в Подмосковье мог выдумать родитель

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сотрудники школы №8 сочли историю о неграмотной учительнице-мигрантке выдумкой недовольного родителя. Об этом пишет издание Baza в Telegram.

Как рассказали коллеги учителя русского языка Гульчехры Каримовой, которую обвинили в том, что она якобы допустила 11 ошибок во время урока, женщина является педагогом с 20-летним стажем и получила квалификацию в университете. Проведенная руководством учебного заведения проверка не нашла нарушений в работе Каримовой. Кроме того, дети рассказали, что никогда не спорили с учительницей.

По словам коллег, Каримова ожидала, что из-за ее имени и фамилии могут возникнуть какие-то домыслы. Они подозревают, что фейковую информацию о педагоге мог запустить один из родителей, которому не понравилась национальность женщины.

Ранее в местных пабликах в соцсетях появились фотографии классной работы одного из учеников школы №8 Одинцова. Авторы постов утверждали, что «учительница-мигрантка» допустила 11 ошибок в транскрипции слов, на что обратили внимание пятиклассники. В ответ на замечание педагог якобы заставила детей писать так, как она говорит. В результате на историю отреагировал член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов, который призвал проверить учительницу и заявил, что обратится с просьбой об этом к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

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    Константин Лысяков
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