В подмосковной школе дети нашли 11 ошибок у преподающей русский язык мигрантки

Член СПЧ Кабанов призвал проверить преподающую русский с ошибками мигрантку

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов призвал проверить учительницу-мигрантку, которая преподает детям русский язык с ошибками. С просьбой об этом общественник обратится к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, написал он в своем Telegram-канале.

Ранее родители пятиклассников из Одинцовской средней школы №8 сообщили, что педагог по русскому языку при повторении темы о звуках и буквах из программы начальных классов допустила 11 ошибок в транскрипции слов, на что обратили внимание ученики. Пост об этом опубликовал паблик «Мамочки Одинцова» в соцсети «ВКонтакте».

На прикрепленных фотографиях видно, что ни в одной из транскрипций не указана мягкость гласных. Когда дети попытались поправить преподавательницу, та в ответ заявила: «Пишите, как я сказала!».

Кабанов заявил, что ситуация в одинцовской школе нуждается в тщательной проверке, и он направит запрос об этом Воробьеву. Члена СПЧ обеспокоило, что мигранты, для которых русский не является родным языком, преподают его носителям. «Это могло бы быть неудачной шуткой, но это становится нашей реальностью. А квалификацию этих специалистов кто проверяет? Кто допускает безграмотных учителей? Кто подтверждает их дипломы?» — написал он.

В последнее время в России также активно обсуждается ситуация с учениками-мигрантами в школах. 16 августа глава СПЧ Валерий Фадеев предложил запретить принимать в российские общеобразовательные учреждения детей, не владеющих языком.

Кроме того, в июне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что в некоторых классах по-русски не говорит каждый пятый школьник. Политик подчеркнул, что такие дети обособлены от сверстников и зачастую становятся агрессивными.

12 сентября, комментируя ситуацию с мигрантами в стране, президент России Владимир Путин заявил, что интересы россиян превыше притока иностранной рабочей силы. «Если нам необходим приток мигрантов, то нужно выбирать тех, кто действительно необходим для развития экономики страны», — сказал он. Глава государства также подчеркнул, что сейчас мигранты составляют 3,7 процента рынка труда в России.