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00:59, 15 сентября 2023Мир

Конгрессвумен вывели из театра за неподобающее поведение

ABC: конгрессвумен Боберт вывели из театра в Денвере за неподобающее поведение
Лорен Боберт

Лорен Боберт. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Члена палаты представителей США Лорен Боберт вывели из зрительного зала в Денвере во время просмотра мюзикла «Битлджус» за неподобающее поведение. Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что конгрессвумен нарушила правила театра. Инцидент произошел в минувшие выходные. В центре исполнительских искусств, где показывали спектакль, сообщили, что из-за зала вывели Боберт и ее спутника.

По данным телеканала, по меньшей мере один из них курил электронную сигарету, а также создавал неудобства для окружающих «шумом, пением и использованием мобильного телефона».

Один из помощников конгрессвумен подтвердил факт ее удаления из театра, однако отверг обвинения в том, что Боберт курила электронную сигарету во время мюзикла.

В июне Лорен Боберт поставила вопрос об импичменте президенту США Джо Байдену из-за его неспособности выполнять обязанности по охране границ страны.

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    Марина Совина
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