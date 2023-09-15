Полицейские обезвредили авиационную бомбу под Херсоном

В Херсонской области полицейские обезвредили авиационную бомбу

В Херсонской области полицейские обезвредили авиационную бомбу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, силовики нашли бомбу во время оперативно-разыскных мероприятий в поле около села Надеждовка Чаплынского района. Из-за высокой степень опасности находки специалисты-взрывотехники решили уничтожить боеприпас контролируемым взрывом накладным зарядом тротила.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике спецназ Росгвардии обнаружил тайник Вооруженных сил Украины с оружием из стран НАТО.