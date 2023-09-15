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13:40, 15 сентября 2023Мир

В США отклонили запрос Трампа об отстранении судьи по делу о штурме Капитолия

Спецпрокурор США отказал Трампу в отстранении судьи по делу о срыве выборов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Экс-президенту США Дональду Трампу было отказано в требовании отстранить от разбирательства по делу о штурме Капитолия окружного судью США Таню Чуткан. Об этом сообщает CNN.

Решение было вынесено спецпрокурором Джеком Смитом. «Смит выступил против просьбы Дональда Трампа о том, чтобы окружной судья США Таня Чуткан отказалась от участия в деле о срыве федеральных выборов против бывшего президента», — утверждает телеканал.

Прокуроры пришли к выводу, что запрос бывшего президента об отстранении не соответствует юридической норме, позволяющей судье отказаться от участия в деле, и призвали судью Чуткан отклонить это ходатайство.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп подал в суд документ, призывающий Чуткан отказаться от процесса, так как он считает, что она уже вынесла необъективный вердикт о его виновности.

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    Дарья Балацкая
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