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10:35, 12 сентября 2023Мир

Трамп потребовал отвода судьи по его делу

Трамп потребовал отвода окружного судьи Чуткан из-за ее комментариев

Фото: Lindsay DeDario / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп потребовал отвода окружного судьи Тани Чуткан из-за ее заявлений по делу о попытке захвата Капитолия в январе 2021 года. Об этом пишет Politico.

Трамп считает, что судья слишком предвзято относится к его делу о попытке отменить результаты выборов 2020 года во время штурма Капитолия 6 января 2021 года. Бывший президент считает, что она уже сделала выводы о его виновности, хотя приговор еще не вынесен.

«Подобные публичные заявления создают впечатление предвзятости, несовместимой с нашей системой правосудия», — отметили адвокаты Трампа Тодд Бланш и Джон Лауро.

Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин рассказала, что Трамп здоров, полон сил и остается в здравом уме. Она рассказала, что встретилась с ним за ужином перед поездкой в Вашингтон.

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    Александр Слабиев
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