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00:56, 12 сентября 2023Мир

Конгрессвумен прокомментировала здоровье Трампа

Конгрессвумен Грин: экс-президент США Трамп здоров, полон сил и в здравом уме
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в соцсети X написала, что экс-президент США Дональда Трамп здоров, полон сил и остается в здравом уме.

Чиновница отметила, что встретилась с Трампом на совместном ужином перед отправлением в Вашингтон. На этой неделе там после летнего перерыва начинается работа палаты представителей.

Ранее стало известно, что Трампа решили отстранить от предстоящих выборов главы государства в соответствии с 14-й поправкой Конституции, которая лишает «повстанцев» права занимать государственные должности. Также политик назвал условие для своего помилования и допустил, что это произойдет при его выходе из президентской гонки.

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    Юлия Мискевич
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