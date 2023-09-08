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08:48, 8 сентября 2023Мир

Трампа решили отстранить от выборов в соответствии с 14-й поправкой Конституции

Трампа хотят отстранить от выборов в соответствии с 14-й поправкой Конституции

Фото: Mike Segar / Reuters

Экс-президента США Дональда Трампа решили отстранить от предстоящих выборов главы государства в соответствии с 14-й поправкой Конституции, которая лишает «повстанцев» права занимать государственные должности. Об этом сообщает Newsweek.

Поправка эпохи Реконструкции гласит, что лицо, давшее клятву поддерживать конституцию Соединенных Штатов, но участвовавшее в мятеже, восстании против нее или оказывавшее помощь или утешение ее врагам, не должно занимать какую-либо государственную должность.

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Отмечается, что среди республиканцев и демократов складывается двухпартийный консенсус касательно решения о лишении Трампа права занимать президентскую должность.

Экс-президент принес клятву во время своей инаугурации 20 января 2017 года. И в обвинительном заключении, предъявленном Трампу в штате Джорджия, и в федеральном обвинении, предъявленном ему в Вашингтоне, округ Колумбия, говорится о том, как именно он участвовал в попытках восстания против Конституции. Он искал и оказывал помощь и утешение другим лицам, которые также делали это.

Данное положение 14-й поправки широко использовалось после Гражданской войны для того, чтобы бывшие лидеры Конфедерации не могли работать в федеральных органах власти, не будучи судимыми или осужденными за какое-либо преступление.

Ранее Трамп предположил, при каких условиях с него могут снять все обвинения. Он назвал условие для своего помилования и допустил, что это произойдет при его выходе из президентской гонки. Таким образом политик ответил на вопрос журналиста, согласится ли политик на сделку с прокурорами, если ему пообещают снять обвинения в обмен на отказ от участия в выборах и политике.

«Думаю, они бы так и сделали. Я думаю, они бы сделали это прямо сейчас... Я думаю, они бы заключили эту сделку прямо сейчас», — подчеркнул он.

Экс-президент США добавил, что ему неинтересно соглашаться на подобные предложения.

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    Анжелика Бережная
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