Россияне станцевали на улице Тбилиси под песню «Я русский» и разгневали местных

Россияне станцевали в Тбилиси под «Я русский» и стали героями вирусного видео

Россияне станцевали на улице в Тбилиси под песню исполнителя SHAMAN «Я русский» и стали героями вирусного видео. Кадры публикует журналист Лаша Берулава на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«"Развлечения" с участием граждан России на фоне русских песен...» — подписал он пост. На записи видно, как люди танцуют возле заведения на улице Ркинис Риги в районе старого города. Некоторые из них стоят на стульях и громко подпевают.

Местных жителей разгневало опубликованное видео. Пользователи сети усомнились в оригинальности кадров, а другие пристыдили владельцев заведения, возле которого веселились россияне. «Там только русские? Посмотрите», «Отвратительно», «Надо написать владельцу этого бара: "Иди на ***!"» — поделились мнением юзеры.

Ранее поехавшие в Грузию россиянки удивились русофобским лозунгам местных жителей и недружественной атмосфере. Одна из туристок провела в Тбилиси отпуск в середине августа и описала его фразой «больше туда не вернусь».