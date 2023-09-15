Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:08, 15 сентября 2023Путешествия

Россияне станцевали на улице Тбилиси под песню «Я русский» и разгневали местных

Россияне станцевали в Тбилиси под «Я русский» и стали героями вирусного видео

Россияне станцевали на улице в Тбилиси под песню исполнителя SHAMAN «Я русский» и стали героями вирусного видео. Кадры публикует журналист Лаша Берулава на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«"Развлечения" с участием граждан России на фоне русских песен...» — подписал он пост. На записи видно, как люди танцуют возле заведения на улице Ркинис Риги в районе старого города. Некоторые из них стоят на стульях и громко подпевают.

Местных жителей разгневало опубликованное видео. Пользователи сети усомнились в оригинальности кадров, а другие пристыдили владельцев заведения, возле которого веселились россияне. «Там только русские? Посмотрите», «Отвратительно», «Надо написать владельцу этого бара: "Иди на ***!"» — поделились мнением юзеры.

Ранее поехавшие в Грузию россиянки удивились русофобским лозунгам местных жителей и недружественной атмосфере. Одна из туристок провела в Тбилиси отпуск в середине августа и описала его фразой «больше туда не вернусь».

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны опровергло данные о гражданине Таджикистана в экипаже угнанного Ми-8

    Россиянин отделался условным сроком за наезд на девятилетнюю девочку

    Главные модели 1990-х годов вышли вместе на подиум шоу Vogue

    На Украине назвали бессмысленным продолжение контрнаступления ВСУ

    Россия осудила стремление стран Европы нарушить иранскую сделку

    Российский «Союз МС-24» вышел на орбиту

    Пользователи сети вспомнили о заставивших рано повзрослеть вещах

    В МИД ответили на высылку российских дипломатов из Северной Македонии

    Британцам предложили пожить в бывшей тюремной камере

    Специалист НАСА оценил «мумии инопланетян» из Мексики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости