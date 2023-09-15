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14:16, 15 сентября 2023Культура

Раскрыты подробности о личности супруги актера Петрова

Раскрыты подробности о личности супруги актера Александра Петрова

Фото: @actorsashapetrov

Супруга российского актера Александра Петрова Виктория занимается изучением культурного наследия России. Подробности о личности девушки раскрыло издание «Комсомольская правда».

Сообщается, что до замужества у девушки была фамилия Антонова. Жена актера работает в Центре развития национальной культуры имени императрицы Александры Федоровны (ЦРНК). Отмечается, что там же работают и родители девушки — мать является руководителем проектов, а отчим председательствует в попечительском совете.

По данным издания, супруга актера из многодетной семьи — у нее есть единокровные сестры и брат по матери.

О женитьбе артиста стало известно 15 сентября. Петров сообщил, что пара случайно познакомилась на улице и спустя несколько встреч поженилась.

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    Варвара Кошечкина
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