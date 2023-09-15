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08:28, 15 сентября 2023Силовые структуры

Россияне обстреляли автобусы и скрылись

В Ярославле следователи возбудили уголовное дело после обстрела автобусов

Фото: Ant Rozetsky / Unsplash

В Ярославле следователи возбудили уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ после обстрела автобусов общественного транспорта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Это произошло вечером 14 сентября на улице Бабича. Сейчас полиция ищет хулиганов и устанавливает все обстоятельства случившегося. Силовики также выясняют, из чего стреляли.

Местные жители сообщили в социальных сетях, что неизвестные открыли стрельбу по стеклянным дверям автобуса, в котором были пассажиры. «Прилетело 2 выстрела во время движения автобуса. В обе двери», — написали очевидцы. Сообщается о еще одном автобусе, который попал под обстрел.

Ранее полиция Новосибирска задержала 37-летнего мужчину, который устроил стрельбу из автомата в центре города.

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    Варвара Митина
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