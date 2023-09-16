В московских аэропортах произошла массовая задержка рейсов

В трех московских аэропортах задержали около 30 рейсов и отменили четыре

В трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — произошла массовая задержка рейсов, сообщает Telegram-канал Mash.

«Вылететь не могут самолеты во Внуково, Домодедово и Шереметьево», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности задержано около 30 рейсов, еще четыре были отменены.

Ранее в Госдуме предложили ввести компенсацию стоимости авиабилетов, которые сгорели из-за перенаправления рейсов в другие аэропорты при угрозах атак БПЛА. Уточняется, что с такой инициативой к депутату Марии Бутиной обратился глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов.