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07:11, 16 сентября 2023Россия

В московских аэропортах произошла массовая задержка рейсов

В трех московских аэропортах задержали около 30 рейсов и отменили четыре

Фото: Pexels

В трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — произошла массовая задержка рейсов, сообщает Telegram-канал Mash.

«Вылететь не могут самолеты во Внуково, Домодедово и Шереметьево», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности задержано около 30 рейсов, еще четыре были отменены.

Ранее в Госдуме предложили ввести компенсацию стоимости авиабилетов, которые сгорели из-за перенаправления рейсов в другие аэропорты при угрозах атак БПЛА. Уточняется, что с такой инициативой к депутату Марии Бутиной обратился глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов.

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    Марина Совина
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