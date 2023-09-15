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13:21, 15 сентября 2023Путешествия

Россиянам предложили компенсации за опоздавшие из-за атак БПЛА рейсы

В ООП предложили ввести компенсации за перенаправленные из-за БПЛА рейсы

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Госдуме предложили ввести компенсацию стоимости авиабилетов, которые сгорели из-за перенаправления рейсов в другие аэропорты при угрозах атак БПЛА. Об этом сообщила газета «Известия».

Уточняется, что с такой инициативой к депутату Марии Бутиной обратился глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов. «Граждане опаздывают на стыковочные рейсы, теряют деньги и не могут в дальнейшем улететь в нужный пункт назначения», — пожаловался он.

Зотов добавил, что по действующим правилам россияне не могут получить деньги за невозвратные билеты, если они не успели на стыковочный рейс из-за посадки в другом месте. Глава ООП предложил внести соответствующий пункт в Воздушный кодекс.
Он также отметил, что нововведение будет актуально и в случаях смены маршрута по метеоусловиям. Например, когда лайнеры перенаправляют на другие аэродромы из-за снегопадов зимой.

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Бутина подтвердила, что получила обращение Зотова и отправила его на отзыв в кабмин. При этом в Минтрансе «Известиям» заявили, что по нормам ФАП №82 перевозчик обязан вернуть пассажиру деньги за билет, если он опоздал на стыковочный рейс из-за опоздания самолета или смены маршрута.

Ранее в московских аэропортах неоднократно объявляли сигнал «Ковер» из-за атак беспилотников. 9 сентября по этой причине по меньшей мере 13 рейсов были задержаны и четыре отменены.

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    Мария Борисова
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