В России из-за атак беспилотников отменяют сотни рейсов. Насколько опасны полеты дронов для пассажиров самолетов?

В аэропортах Москвы продолжаются отмены и задержки рейсов из-за атак дронов

С начала сентября из-за ограничений в столичных аэропортах, связанных с попытками дронов атаковать Москву, ежедневно часть рейсов задерживали и отменяли, а также перенаправляли самолеты на другие аэродромы.

Беспилотники повлияли на отмену и задержку сотен рейсов

В общей сложности за последние месяцы в аэропортах Москвы из-за попыток атак беспилотников и объявления режима «Ковер» отменили и задержали сотни рейсов.

С июня по сентябрь 2023 года ежедневно переносится в среднем по 25 рейсов. Таким образом, из-за изменений в расписании вылетов в другие города вовремя не попали сотни тысяч пассажиров

Последний наиболее массовый сбой в столичных авиагаванях произошел 1 сентября. Тогда направлявшийся к столице беспилотник повлиял на работу почти всех аэропортов.

Из-за пролета аппарата 14 самолетов ушли на другие аэродромы. Часть рейсов, например, пришлось принять главному аэропорту Санкт-Петербурга — в Пулково направили Turkish Airlines из Стамбула, Utair из Красноярска, Emirates из Дубая, Uzbekistan Airways из Ташкента и Azur Air из Шарм-эш-Шейха. Кроме того, в аэропорт вернулся рейс авиакомпании «Глобус», направлявшийся из Пулково в Домодедово.

100 рейсов отменили и задержали в Москве 1 сентября из-за атаки беспилотника в Люберецком районе

По данным сервиса «Яндекс. Расписание», отмен и задержек рейсов в Москве насчитывалось почти 100. На видео в тот день попала обстановка в аэропорту Домодедово — очевидцы засняли длинные очереди из ожидающих вылета пассажиров в терминале. Но к 8 утра по Москве работа как в Домодедово, так и в других аэропортах уже нормализовалась.

Что испытывают пассажиры?

Подобные массовые сбои в работе аэропортов не могут не оказывать влияние на обычных путешественников. В большинстве случаев атаки БПЛА происходят ночью или утром, поэтому задержки чаще всего приходятся на ранние рейсы.

«Если у вас ночной рейс, то вероятность не улететь выше, чем улететь. Если вы летаете бизнесом, вам могут предложить перенос только через два дня. После многочасовых очередей можно оформить возврат, но доступны только ночные рейсы. На дневные и вечерние сажают дозировано. Такие вот новые реалии», — написала в своем Telegram-канале российская журналистка и ведущая канала на YouTube Надежда Стрелец, которая ожидала вылета во Внуково около суток.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Это не единственный случай недовольства путешественников — в конце августа в Telegram-канале «Новости Москвы» появилось видео, на котором слышна реакция пассажиров рейса из Антальи, переправленного из-за атаки беспилотника из Внуково в Шереметьево. Туристы жаловались, что они не попали на пересадку и требовали возместить им материальный ущерб.

При этом эксперты туристической отрасли опасаются, что ситуация может повлиять на международных перевозчиков, летающих в Россию.

Из-за частых отмен рейсов иностранные авиакомпании могут захотеть пересмотреть объемы полетных программ, поскольку сдвиги в графике сказываются на всем расписании

«Если тенденция продолжится, иностранные перевозчики будут задавать вопросы о коммерческой целесообразности полетов, компенсации задержек и отмен рейсов. Могут начать пересматривать количество рейсов, объемы полетных программ, так как любой сдвиг от графика и задержка сказывается на остальных рейсах в расписании их бортов», — полагает основательница турагентства MAYEL Travel Майя Котляр.

Есть ли угроза для пассажирских полетов?

Тем не менее, аэропорты Москвы вынуждены закрываться при любом налете беспилотников, поскольку БПЛА представляют реальную угрозу для самолетов, объясняют эксперты. «Даже если беспилотник без взрывного устройства, его возможное столкновение с самолетом может быть опасным», — комментирует заслуженный пилот России Виктор Саженин.

По его словам, даже столкновение с птицей может привести к отказу двигателя лайнера и его экстренной посадке, а с твердым летательным объектом дела обстоят еще серьезнее. Если он попадет в двигатель воздушного судна или другие жизненно важные системы, могут возникнуть серьезные проблемы.

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Его слова подтверждает и другой авиационный эксперт, заслуженный военный летчик Владимир Попов. Он рассказал, что однажды на взлете в его самолет попал воробей и от удара крыло проломило на пять сантиметров в глубину.

И это воробушек! А если квадрокоптер или беспилотник попадет в двигатель, он однозначно откажет. Если [двигатель] не разрушится и не возникнет пожар — это еще называется легко отделался. Металлические и пластмассовые изделия могут даже сбить самолет, может и крыло оторваться Владимир Попов заслуженный военный летчик

При этом Попов отмечает, что дроны представляют угрозу в основном при взлете или посадке, поэтому аэропорты закрывают в радиусе 12 километров, чтобы гарантированно закрыть посадочную полосу, глиссаду снижения, и взлетную часть — глиссаду набора высоты.

12 километров радиус закрытия воздушного пространства аэропортов для обеспечения безопасности полетов

Как аэропорты справляются с атакой беспилотников?

Опытные пилоты утверждают, что все аэропорты подготовлены к подобного рода атакам, и объявление режима «Ковер» означает, что ситуация под контролем спецслужб.

«Раз вводится режим "Ковер", значит это не бесконтрольные пролеты БПЛА. Значит, они [полеты беспилотников] прослеживаются специальными группами радиолокационного надзора, разведки и других органов, которые для безопасности пассажиров закрывают аэропорты, отправляют самолеты на другие аэродромы и задерживают на земле рейсы», — объясняет заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.

Со всем персоналом аэропортов проводятся регулярные тренировки. Речь идет и о диспетчерах, и о пожарных, и об обслуживающем персонале. Рассматриваются не только вопросы, связанные с беспилотниками. Сейчас мы о них много говорим, потому что это актуально. Обсуждаться, к примеру, могут посадка аварийного самолета, пожар в авиагавани и так далее Виктор Саженин заслуженный пилот России

Военый летчик Владимир Попов заверил, что 15-20 минут бывает достаточно, чтобы предупредить любой аэропорт мира от нападения или случайного столкновения беспилотников, дронов или квадрокоптеров. Он пояснил, что московские аэропорты закрывают на час-два, поскольку необходимо не только обнаружить объект-нарушитель, но также понять, как он себя ведет.

«Одно дело — его сбивать, и другое дело — если мы включаем систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Она же влияет и на навигацию самолетов, у них сбиваются радиотехнические силы и средства на борту: высотомеры, указатели скорости, радиосвязь может пропасть у диспетчера с летчиком. Исходя из этого приходится закрывать на более длительный срок», — поясняет Попов.

В Росавиации и московских аэропортах заверяют, что действительно принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность гражданских полетов

Глава Росавиации Александр Нерадько говорит, что при выявлении угроз у агентства и других профильных ведомств есть четко установленный алгоритм.

«У московских аэропортов есть богатый практический опыт работы в критических условиях, именно он помогает им оперативно восстанавливать нормальный режим работы после снятия ограничений», — добавил он.

Эксперты это подтверждают. По словам заслуженного военного летчика Попова, неудивительно, что аэропорты не паникуют. «Эта угроза сопоставима с полетами птиц. Не такая уж это большая проблема, но все равно это угрожает безопасности, поэтому закрытие аэропортов все предупреждает», — заключает он.

