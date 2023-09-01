Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:14, 1 сентября 2023Путешествия

Почти 100 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

«Яндекс. Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 95 рейсов

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Globallookpress.com

В трех московских аэропортах в пятницу, 1 сентября, произошла отмена и задержка 95 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, в Домодедово задержали вылеты 51 самолета, 14 рейсов отменили. Во Внуково, в свою очередь, перенесли 16 авиарейсов, 6 — отменили. В Шереметьево задержали 6 рейсов, 2 — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине изменения времени вылета почти 100 воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее 1 сентября стало известно, что московский аэропорт Внуково ограничивал и перенаправлял полеты на фоне сообщений о беспилотниках. Около 05:37 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани столицы. В 06:57 во Внуково разрешили вылет самолетов, в 07:28 все ограничения были сняты.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Перечислены нововведения в российских школах с 1 сентября

    Живущий в Сербии российский блогер рассказал о нежелании близких эмигрировать

    Дело Митволя о хищении выделенных на метро 900 миллионов рублей передали в суд

    Из-за ограничений в аэропортах Москвы 14 рейсов ушли на другие аэродромы

    Почти 100 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

    Российских школьников будут учить по единым государственным учебникам

    Массовая драка в московском ТЦ попала на видео

    Стало известно об украинских националистах на краснолиманском направлении

    США ввели санкции против российской компании из-за КНДР

    В российском регионе 1 сентября выпал снег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости