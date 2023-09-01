Почти 100 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

«Яндекс. Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 95 рейсов

В трех московских аэропортах в пятницу, 1 сентября, произошла отмена и задержка 95 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, в Домодедово задержали вылеты 51 самолета, 14 рейсов отменили. Во Внуково, в свою очередь, перенесли 16 авиарейсов, 6 — отменили. В Шереметьево задержали 6 рейсов, 2 — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине изменения времени вылета почти 100 воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее 1 сентября стало известно, что московский аэропорт Внуково ограничивал и перенаправлял полеты на фоне сообщений о беспилотниках. Около 05:37 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани столицы. В 06:57 во Внуково разрешили вылет самолетов, в 07:28 все ограничения были сняты.

