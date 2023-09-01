Аэропорт Внуково ограничивал полеты на фоне сообщений о беспилотниках

Аэропорт Внуково ограничивал и перенаправлял полеты на фоне сообщений о БПЛА

Московский аэропорт Внуково ограничивал и перенаправлял полеты на фоне сообщений о беспилотниках, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — отметили там.

В аэропорту добавили, что начиная с 5:37 часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты столицы.

В 6:57 во Внуково разрешили вылет самолетов, с 7:28 все ограничения были сняты, в настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.

Утром 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку пролета беспилотника к Москве и сбили дрон вблизи Люберец.

На фоне попытки пролета беспилотника в столичных аэропортах Внуково и Домодедово задержали более 40 рейсов, 20 отменили.

