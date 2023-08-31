Аэропорт Петербурга примет часть рейсов из Москвы

Аэропорт Пулково примет семь рейсов из Москвы из-за введенных ограничений

Пулково примет часть рейсов из Москвы из-за введенных ранее утром, 31 августа, ограничений на полеты в столичных авиагаванях. Об этом РИА Новости сообщили в управляющей компании аэропорта Санкт-Петербурга.

Отмечается, что речь идет о семи рейсах. Воздушная гавань уже приняла в качестве запасного аэродрома рейсы авиакомпаний Turkish Airlines из Стамбула и «Победа» из Перми и готовится принять рейсы Utair из Красноярска, Emirates из Дубая, Uzbekistan Airways из Ташкента и Azur Air из Шарм-эш-Шейха. Кроме того, в аэропорт вернулся рейс авиакомпании «Глобус», направлявшийся из Пулково в Домодедово.

Ранее два московских аэропорта, Внуково и Домодедово, перешли на работу в штатном режиме. В Домодедово пояснили, что временные ограничения на прием и вылет воздушных судов действовали в воздушной гавани с 05:21 до 09:00. Представитель Внуково, в свою очередь, отметил, что аэропорт возобновил работу в штатном режиме с 09:02.

