Два московских аэропорта заработали в штатном режиме

Внуково и Домодедово заработали в штатном режиме после введения ограничений

Два московских аэропорта, Внуково и Домодедово, перешли на работу в штатном режиме после введенных ранее утром в четверг, 31 августа, ограничений. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службах воздушных гаваней.

В Домодедово пояснили, что временные ограничения на прием и вылет воздушных судов действовали в воздушной гавани с 05:21 до 09:00. Представитель Внуково, в свою очередь, отметил, что аэропорт возобновил работу в штатном режиме с 09:02.

30 августа более 10 летевших в Москву пассажирских самолетов резко сменили курс и вынужденно сели в другом месте. Воздушные суда перенаправили в запасные авиагавани в связи с ограничениями работы столичных аэропортов. До 05:00 по московскому времени были временно закрыты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.