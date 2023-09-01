Из-за ограничений в аэропортах Москвы 14 рейсов ушли на другие аэродромы

Росавиация: из-за ограничений в Москве 14 рейсов ушли на другие аэродромы

Из-за ограничений в аэропортах Москвы, которые были введены в связи с попыткой пролета беспилотника, 14 рейсов ушли на другие аэродромы. Об этом Росавиация сообщила в Telegram-канале.

«В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в федеральном агентстве воздушного транспорта.

Там добавили, что вылет и прилет самолетов были ограничены из аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. По состоянию на 8:30 утра по московскому времени аэропорты столицы работают в штатном режиме.

На фоне попытки пролета беспилотника в столичных аэропортах Внуково и Домодедово были задержаны более 40 рейсов, 20 отменили, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание». Во Внуково задержаны 18 рейсов и отменены 6, в Домодедово — 25 задержаны, отменены 14.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили направлявшийся к Москве беспилотник в Люберецком районе области в пятницу, 1 сентября. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В Минобороны назвали произошедшее попыткой теракта.