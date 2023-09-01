Минобороны раскрыло подробности уничтожения беспилотника под Москвой

МО: силами ПВО дрон самолетного типа уничтожен в Люберецком районе Подмосковья

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон самолетного типа в Подмосковье. Такие подробности попытки пролета беспилотника над столицей раскрыли в Минобороны России, передает ТАСС.

«Сегодня утром силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации», — сообщили в военном ведомстве.

Силы ПВО уничтожили направлявшийся к Москве беспилотник в Люберецком районе области в пятницу, 1 сентября. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Градоначальник поблагодарил военнослужащих за работу.

Днем ранее, 31 августа, Москву также пытался атаковать украинский беспилотник. Тогда дрон сбили силы ПВО в Воскресенском районе Подмосковья. Аналогичный случай произошел 30 августа, когда в Рузском районе средства ПВО поразили следовавший к столице дрон.