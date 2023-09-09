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03:10, 9 сентября 2023Россия

В московских аэропортах задержаны рейсы

Baza: в московских аэропортах объявлен сигнал «Ковер», задержаны рейсы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В московских аэропортах объявили сигнал «Ковер». Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Также, по информации издания, задержано несколько рейсов на вылет и на прилет. По данным РИА Новости, во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» по меньшей мере 13 рейсов задержаны и четыре отменены.

Ранее российским авиакомпаниям, в случае убытков из-за атак дронов и задержек рейсов, предложили обратиться к правительству за субсидированием.

С начала сентября из-за ограничений в столичных аэропортах, связанных с попытками дронов атаковать Москву, ежедневно часть рейсов задерживали и отменяли, а также перенаправляли самолеты на другие аэродромы.

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    Юлия Мискевич
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