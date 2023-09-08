В России предложили возмещать авиакомпаниям средства в случае убытков из-за БПЛА

Депутат Аммосов предложил возмещать авиакомпаниям потери при убытках из-за БПЛА

Российским авиакомпаниям, в случае убытков из-за атак дронов и задержек рейсов, предложили обратиться к правительству за субсидированием. С такой инициативой в беседе с «Лентой.ру» выступил член комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Петр Аммосов.

«Это нужно, чтобы правительство вышло к Государственной Думе с предложением о субсидировании таких ситуаций с той целью, чтобы наши компании не несли убытки. Мы заинтересованы в том, чтобы они сохранились. Потому что восстанавливать наши ведущие авиакомпании будет долго и дорого», — заявил депутат.

Также Аммосов отметил, что режим «Ковер» вводится в аэропортах прежде всего для безопасности россиян. «Это самый главный приоритет», — добавил он.

С начала сентября из-за ограничений в столичных аэропортах, связанных с попытками дронов атаковать Москву, ежедневно часть рейсов задерживали и отменяли, а также перенаправляли самолеты на другие аэродромы.

Последний наиболее массовый сбой в столичных авиагаванях произошел 1 сентября. Тогда направлявшийся к столице беспилотник повлиял на работу почти всех аэропортов. Из-за пролета аппарата 14 самолетов ушли на другие аэродромы, а 100 рейсов отменили или задержали.

