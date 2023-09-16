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00:12, 17 сентября 2023Мир

Мали, Буркина-Фасо и Нигер договорились о коллективной обороне

Мали, Буркина-Фасо и Нигер создали альянс для коллективной обороны

Фото: @GoitaAssimi

Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны. Об этом в соцсети X сообщил президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита.

По его словам, хартия Липтако-Гурма учреждает Альянс государств Сахеля «для создания архитектуры коллективной обороны и взаимопомощи на благо населения».

Липтако-Гурма — зона в приграничных районах Буркина-Фасо, Мали и Нигера. Сейчас ее контролируют различные террористические и экстремистские формирования, поясняет ТАСС.

Власть в Буркина-Фасо, Мали и Нигер держат в руках военные. Они возглавили государства в ходе государственных переворотов.

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    Марина Совина
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