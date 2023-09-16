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02:32, 16 сентября 2023Мир

Аргентинский дипломат высказался о возможном отказе от связей с Россией

Аргентинский дипломат Лаборде назвал возможный отказ от связей с РФ трагедией

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Отказ от развития отношений с Россией, Китаем и Бразилией станет трагедией для этой латиноамериканской страны, пишет РИА Новости со ссылкой на аргентинского посла в Венесуэле Оскара Лаборде.

Дипломат прокомментировал предложение кандидата в президенты Аргентины Хавьера Милей. «Мы стоим перед очень важной дилеммой, поскольку приход Милея к власти может стать трагедией для нашей страны», — высказался он. Политик указал на то, что Аргентине необходимо развивать связи.

Ранее Милей в беседе с журналистом Такером Карлсоном пообещал, что в случае победы на выборах не будет развивать отношения с Россией, Китаем и Бразилией. Политик назвал себя защитником свободы, мира и демократии.

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    Марина Совина
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