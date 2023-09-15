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04:07, 15 сентября 2023Мир

Кандидат в президенты Аргентины пообещал не развивать отношения с Россией

Кандидат в президенты Аргентины Милей пообещал не развивать отношения с Россией

Фото: Gustavo Sánchez / Unsplash

Кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей в беседе с журналистом Такером Карлсоном пообещал, что в случае победы на выборах не будет развивать отношения с Россией, Китаем и Бразилией. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик назвал себя защитником свободы, мира и демократии. «Мы как государство не будем продвигать никаких действий ни с коммунистами, ни с социалистами. Это не значит, что аргентинцы не могут торговать с ними. Если они хотят торговать с Китаем, Россией, Бразилией, это их проблема», — сказал он.

В июле министр экономики Аргентины Серхио Масса заявил, что государственная нефтегазовая компания Enarsa отказалась принять партию сжиженного природного газа (СПГ) российского производства под предлогом на санкций. «Enarsa заблокировала поставку, потому что это нарушает контракт, потому что компания под санкциями», — сказал Масса, не уточнив, какую компанию имеет в виду.

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