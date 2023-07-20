Аргентина отказалась принимать поставку газа из России под предлогом санкций

Аргентинская госкомпания Enarsa отказалась принять танкер с российским СПГ

Аргентинская государственная нефтегазовая компания Enarsa отказалась принять партию сжиженного природного газа (СПГ) российского производства под предлогом на санкций, заявил министр экономики страны Серхио Масса местному телеканалу C5N. Его слова приводит Bloomberg.

«Enarsa заблокировала поставку, потому что это нарушает контракт, потому что компания под санкциями», — сказал Масса, не уточнив, какую компанию имеет в виду.

Согласно данным отслеживания судов, партия была погружена на судно Flex Artemis 25 июня во французском терминале Montoir-de-Bretagne. Туда она поступила с российского проекта «Новатэка» «Ямал СПГ». Танкер направился к аргентинскому СПГ-терминалу в городе Баия-Бланка и подошел к нему 14 июля, но через несколько дней судну пришлось развернуться, не разгрузившись.

Трейдер Gunvor Group, осуществивший поставку, заявил, что сделка по продаже СПГ была «законной и прозрачной». «Сделка соответствует всем экономическим санкциям, в частности, со стороны США и Европейского Союза. Аргентина при этом не вводила никаких санкций против России», — говорится в заявлении Gunvor.

Поставки российского СПГ до сих пор не попали под санкции ни одной страны. Некоторые европейские страны, такие как Великобритания и страны Балтии, просто перестали его импортировать. Другие, например, крупнейший в регионе импортер СПГ Испания, попросили свои компании не заключать с Россией новых контрактов на его поставку.

В 2023 году Аргентина закупила 44 партии СПГ на спотовом рынке. Она получила поставки из Экваториальной Гвинеи, Нигерии, США и Тринидада и Тобаго, узнал Bloomberg. Российские грузы в последний раз доставлялись в Аргентину в 2018 и 2020 годах.

