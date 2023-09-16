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23:44, 16 сентября 2023Мир

В Стамбуле загорелась крыша популярного рынка

Cumhuriyet: в Стамбуле загорелась крыша Гранд-базара

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Reuters

В Стамбуле на крыше одного из крупнейших крытых рынков в мире произошел пожар. Об этом сообщает турецкая газета Cumhuriyet.

Отмечается, что пожар на популярном у туристов Гранд-базаре начался около 23:00 (совпадает с московским). Причина в настоящее время не установлена. На место происшествия прибыли многочисленные расчеты пожарных.

Стамбульский Гранд-базар — достопримечательность турецкой столицы. Один из крупнейших крытых рынков мира состоит из 66 улиц, на которых расположено более четырех тысяч магазинов, торгующих ювелирными украшениями, антиквариатом, коврами, сувенирами и другими изделиями. Также на его территории располагаются многочисленные рестораны, жилые помещения, мечети и даже кладбище.

Ранее в ходе специальной операции на Гранд-базаре стамбульской полиции удалось конфисковать у контрабандистов алмазы стоимостью свыше миллиона долларов.

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    Марина Совина
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