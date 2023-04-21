Алмазы стоимостью 81 миллион рублей конфисковали на стамбульском базаре

На Гранд-Базаре в Стамбуле полиция конфисковала партию алмазов весом в 61 карат

Полиции удалось конфисковать у контрабандистов алмазы стоимостью свыше миллиона долларов (81,25 миллиона рублей) на рынке Стамбула. Об этом сообщает Daily Sabah.

Стамбульские правоохранители перехватили партию необработанных камней в ходе специальной операции на Гранд-Базаре, одной из главных достопримечательностей Стамбула. Общий вес алмазов составил примерно 61 карат.

Согласно полицейскому отчету, аноним предоставил офицерам информацию о контрабанде драгоценных камней. Полицейские под прикрытием начали патрулировать рынок 12 апреля. Им удалось задержать четырех подозреваемых, покупателей и продавцов. Неназванные преступники оказались гражданами соседних стран.

В результате расследования выяснилось, что камни незаконно провезли в Турцию через Северную Африку. Это одна из самых крупных операций по борьбе с контрабандой драгоценных камней в стране.

Ранее сообщалось, что в лондонском аэропорту конфисковали слитки золота, принадлежащие наркокартелям. Их общая стоимость оценивается в 380 миллионов рублей.

