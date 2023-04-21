Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:25, 21 апреля 2023Из жизни

Алмазы стоимостью 81 миллион рублей конфисковали на стамбульском базаре

На Гранд-Базаре в Стамбуле полиция конфисковала партию алмазов весом в 61 карат

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

Полиции удалось конфисковать у контрабандистов алмазы стоимостью свыше миллиона долларов (81,25 миллиона рублей) на рынке Стамбула. Об этом сообщает Daily Sabah.

Стамбульские правоохранители перехватили партию необработанных камней в ходе специальной операции на Гранд-Базаре, одной из главных достопримечательностей Стамбула. Общий вес алмазов составил примерно 61 карат.

Согласно полицейскому отчету, аноним предоставил офицерам информацию о контрабанде драгоценных камней. Полицейские под прикрытием начали патрулировать рынок 12 апреля. Им удалось задержать четырех подозреваемых, покупателей и продавцов. Неназванные преступники оказались гражданами соседних стран.

Материалы по теме:
Ешь, молись, плати Почем грамм трюфеля для гурманов?
Ешь, молись, платиПочем грамм трюфеля для гурманов?
17 ноября 2010
Продавец шика В США скончался владелец самого дорогого магазина в мире
Продавец шикаВ США скончался владелец самого дорогого магазина в мире
18 апреля 2011

В результате расследования выяснилось, что камни незаконно провезли в Турцию через Северную Африку. Это одна из самых крупных операций по борьбе с контрабандой драгоценных камней в стране.

Ранее сообщалось, что в лондонском аэропорту конфисковали слитки золота, принадлежащие наркокартелям. Их общая стоимость оценивается в 380 миллионов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антонина Черташ
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали о ходе боев за Артемовск
В Аргентине рекордно подняли ключевую ставку для борьбы с ростом цен
Украина подписала меморандум о военном сотрудничестве с Эстонией
Доктор Мясников подсказал способ снизить уровень холестерина
Минобороны заявило об уничтожении полусотни бойцов ВСУ на одном направлении
Российский шахматист-чемпион сменил гражданство на сербское
Минобороны заявило об уничтожении сотен украинских военных в районе Артемовска
Минобороны заявило об уничтожении склада топлива ВСУ для военной техники
Российские войска уничтожили два склада ВСУ в Запорожской области
Российские войска пресекли действия четырех ДРГ на купянском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.