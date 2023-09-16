Российские средства ПВО уничтожили беспилотники над двумя областями

Минобороны: ПВО уничтожили два беспилотника над Калужской и Тверской областями

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники над двумя областями России, об этом сообщили в Минобороны.

«16 сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Системы ПВО сбили беспилотники над территориями Калужской и Тверской областей.

Накануне в Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был обезврежен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков. Дрон упал около села Свободная Дубрава. В результате происшествия повреждений и пострадавших нет.

