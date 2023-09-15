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17:09, 15 сентября 2023Россия

В Орловской области обезвредили беспилотник

Орловский губернатор Клычков сообщил об обезвреживании беспилотника

Фото: Константин Михальчевский /РИА Новости

В Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был обезврежен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Друзья, сообщаю, что сегодня на территории Ливенского района средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат», — пояснил политик.

По его словам, БПЛА упал около села Свободная Дубрава. В результате происшествия повреждений и пострадавших нет, место падения было оцеплено.

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24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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