В Орловской области обезвредили беспилотник

Орловский губернатор Клычков сообщил об обезвреживании беспилотника

В Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был обезврежен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Друзья, сообщаю, что сегодня на территории Ливенского района средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат», — пояснил политик.

По его словам, БПЛА упал около села Свободная Дубрава. В результате происшествия повреждений и пострадавших нет, место падения было оцеплено.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) получили повреждения фельдшерско-акушерский пункт, а также ворота в одном из частных домов. Пострадавших нет, отметил он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.