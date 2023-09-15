Обстрел ВСУ повредил фельдшерско-акушерский пункт в Курской области

Курский губернатор Старовойт: обстрел повредил фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт в Курской области получил повреждения при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляна деревня Елизаветовка в Глушковском районе», — пояснил глава области.

В результате обстрела оказались повреждены окна в фельдшерско-акушерском пункте, а также ворота в одном из частных домов. Пострадавших нет. Губернатор также пообещал оказать собственнику помощь в восстановлении имущества, а также отремонтировать медучреждение.

Ранее Старовойт сообщил о россиянине, пострадавшем при обстреле деревни Елизаветовка и поселков Теткино и Краснооктябрьский в Курской области. Его госпитализировали с легким ранением в Глушковскую ЦРБ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.