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16:08, 15 сентября 2023Россия

Обстрел ВСУ повредил фельдшерско-акушерский пункт в Курской области

Курский губернатор Старовойт: обстрел повредил фельдшерско-акушерский пункт

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Фельдшерско-акушерский пункт в Курской области получил повреждения при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляна деревня Елизаветовка в Глушковском районе», — пояснил глава области.

В результате обстрела оказались повреждены окна в фельдшерско-акушерском пункте, а также ворота в одном из частных домов. Пострадавших нет. Губернатор также пообещал оказать собственнику помощь в восстановлении имущества, а также отремонтировать медучреждение.

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Ранее Старовойт сообщил о россиянине, пострадавшем при обстреле деревни Елизаветовка и поселков Теткино и Краснооктябрьский в Курской области. Его госпитализировали с легким ранением в Глушковскую ЦРБ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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