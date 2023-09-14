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11:32, 14 сентября 2023Россия

Мужчина пострадал при обстреле трех российских поселений со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил о пострадавшем при обстреле со стороны ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Мужчина пострадал при обстреле трех поселений Курской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, в данный момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрел приграничных районов российского региона. Новые прилеты зафиксировали в деревне Елизаветовке, а также в поселках Теткино и Краснооктябрьский Глушковского района.

«Есть один пострадавший: мужчина с легким ранением госпитализирован в Глушковскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь», — написал Старовойт.

Ранее губернатор сообщил, что 14 сентября ВСУ обстреляли спиртзавод в поселке Теткино. В результате был ранен водитель погрузчика, спасти его не удалось.

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Кроме того, за утро со стороны Украины дважды атаковала село Гордеевка. В первый раз власти зафиксировали девять прилетов, что привело к повреждению системы водоснабжения. Спустя полтора часа стало известно о повторном обстреле и еще десяти прилетах, из-за чего было нарушено электроснабжение. Пострадавших нет.

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    Константин Лысяков
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