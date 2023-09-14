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09:29, 14 сентября 2023Россия

Украина нанесла удар по населенному пункту в российском регионе

Губернатор Курской области Старовойт: Украина обстреляла село Гордеевка

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по поселку Гордеевка Кореневского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Роман Старовойт.

Он рассказал, что ВСУ выпустили по поселку девять снарядов, из-за чего в населенном пункте оказалась повреждена система водоснабжения. Старовойт отметил, что никто из жителей Гордеевки не пострадал.

«Как только появится возможность, специалисты приступят к восстановительным работам», — подытожил он.

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    Марк Леонов
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