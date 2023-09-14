Украина нанесла удар по населенному пункту в российском регионе

Губернатор Курской области Старовойт: Украина обстреляла село Гордеевка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по поселку Гордеевка Кореневского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Роман Старовойт.

Он рассказал, что ВСУ выпустили по поселку девять снарядов, из-за чего в населенном пункте оказалась повреждена система водоснабжения. Старовойт отметил, что никто из жителей Гордеевки не пострадал.

«Как только появится возможность, специалисты приступят к восстановительным работам», — подытожил он.