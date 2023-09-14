ВСУ третий раз за ночь безуспешно попытались атаковать Брянскую область

Минобороны: ПВО уничтожили над Брянской областью еще два украинских БПЛА

В ночь на 14 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Брянской области еще два украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России.

Беспилотники были уничтожены около 00:30 и 00:45 мск. В военном ведомстве уточнили, что сбитые дроны были самолетного типа.

Это уже третье сообщение о дронах, пересекших границу России в Брянской области. О первой атаке дрона стало известно еще вечером 13 сентября. Еще два беспилотника были уничтожены около 00:10 мск.